Погода в Москве на 15 октября 2018 года: в столице аномально теплая осень

15 Окт. 07:07 2018-10-15T07:08:13+03:00

Это бабье лето в Москве аномально теплое и долгое Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 15 октября 2018 года

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Погода в Москве на 15 октября 2018 года будет переменно облачной, но необычайно теплой. Столичные температурные показатели продолжают бить рекорды, и в этот понедельник столбики термометров будут держаться на уровне 15..17 градусов.

Осадков не ожидается. До самых выходных в городе будет сухо и не особо ветрено. Скорость потоков западного направления составит 3-8 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление же, по данным синоптиков, составит 575 миллиметров ртутного столба. Каких-либо аномалий, кроме температурных, не ожидается.

Сайт kp.ru писал о том, что 14 октября 2018 года воздух в Москве прогрелся до +17, 6 градуса, чего не бывало с 1948 года, а ведь прошло 70 лет. Метеорологи объясняют такое явление антициклоном, который распространился на всю европейскую часть нашей страны.