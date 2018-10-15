Московское "Динамо" проиграло дома в чемпионате КХЛ ярославскому "Локомотиву" 0:3

15 Окт. 07:24 2018-10-15T07:24:34+03:00

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В Москве 14 октября был сыгран очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. "Динамо" принимало на своем льду ярославский "Локомотив" и уступило со счетом 0:3. Таким образом, гости продлили свою серию побед до пяти игр подряд.

Шайбы в составе "Локо" забросили Владислав Картаев (40,49 минуты) и Николай Коваленко (49). Помимо этого, 20-летний вратарь ярославцев Илья Коновалов, который провел свой второй матч в КХЛ, сыграл снова "на ноль". Ранее он в среду успешно провел поединок против питерского СКА, который завершился победой "Локомотива" со счетом 1:0.

Ярославский "Локомотив" идет на четвертой позиции в турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У клуба 25 очков. А вот у "Динамо" дела чуть скромнее - 13 баллов и девятая позиция.

Теперь следующая игра у московского "Динамо" пройдет 16 октября. Они выйдут на лед в Минске против местных динамовцев. А вот "Локомотив" 18 октября сыграет на домашней арене в Ярославле против клуба "Адмирал" из Владивостока.