2018-10-15T08:26:46+03:00
Политика

Российские десантники прибыли в Египет на учения "Защитники дружбы-2018"

В этом году нашу страну представляет подразделение Кавказского казачьего полка численностью более 200 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Для транспортировки десантников и военной техники были задействованы четыре самолета Ил-76МДДля транспортировки десантников и военной техники были задействованы четыре самолета Ил-76МДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Более 200 российских десантников прибыли в Египет для участия в совместных антитеррористических учениях "Защитники дружбы — 2018". Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Учения будут проходить с 24 по 26 октября. В этом году нашу страну представят члены подразделения гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя.

В минувшее воскресенье весь личный состав вместе с военной техникой преодолел более 3 тысяч км на четырех самолета Ил-76 МД. В тот же день на военном аэродроме под Каиром наших десантником и летчиков тепло встретили представители командования парашютно-десантных войск Египта, после чего была проведена официальная церемония открытия учений.

"Впервые, в ходе проведения совместного антитеррористического учения "Защитники Дружбы -2018" российские десантники отработают беспарашютный способ десантирования из вертолетов российского производства Ми-17, состоящих на вооружении ВВС Египта. Высадка штурмовых групп десанта будет проведена с использованием тросов из положения зависания вертолетов на высоте до 25 метров над землей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Уточняется, что в рамках учений российские десантники впервые совершат десантирование на незнакомые площадки с применением парашютных систем "Арбалет-1", "Арбалет-2" и Д-10. Выброска будет проходить не только из самолетов Ил-76 МД, но и с египетских С-130. Высота прыжков составит от 600 до 3000 метров.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, через несколько дней в Сочи пройдет встреча российского президента Владимира Путина и его египетского коллеги Абделя Фаттах ас-Сиси. Ожидается, что лидеры государств обсудят сирийское урегулирование, а также ситуацию в Ливии и Йемене.

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