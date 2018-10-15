Президент Монголии пригласил Ким Чен Ына в Улан-Батор

15 Окт. 08:45 2018-10-15T08:45:35+03:00

Халтмаагийн Баттулга направил северокорейскому лидеру поздравление с 70-летием дипотношений между Монголией и КНДР

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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну поздравление с 70-летней годовщиной дипломатических отношений Монголией и КНДР, в котором пригласил его посетить Улан-Батор с официальным визитом.

В своем поздравительном послании глава республики отмечает, что отношения между двумя дружественными странами успешно развиваются на протяжении семи десятилетий, а за это время произошло множество «хороших событий», укрепивших дружбу монгольского и северокорейского народа.

«Я хотел бы, чтобы по этому случаю вы посетили нашу страну», - говорится в телеграмме Халтмаагийна Баттулги, текст которой приводит центральная газета КНДР Rodong Sinmun.

Отмечается, что визит Ким Чен Ына в Монголию придал бы новый импульс добрососедским отношениям двух стран.

Дипломатические отношения между Северной Кореей и Монголией были установлены 15 октября 1948 года, после чего Улан-Батор посещал дедушка нынешнего лидера КНДР, Ким Ир Сен.

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