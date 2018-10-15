2018-10-15T08:47:48+03:00
Политика

Правительство России одобрило проект о создании аналога МАК в ЕАЭС

Международное бюро будет заниматься расследованием авиационных происшествий и созданием правовой базы в сфере гражданской авиации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство одобрило проект соглашения о создании аналога МАК в ЕАЭСПравительство одобрило проект соглашения о создании аналога МАК в ЕАЭСФото: Ренат ЧИКАЕВ
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Правительство России одобрило проект соглашения о создании в странах Евразийского экономического союза Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Данное объединение должно будет стать аналогом Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В распоряжении кабмина от 10 октября 2018 года говорится о том, что соответствующий проект был подготовлен Минтрансом РФ по поручению Евразийского межправительственного совета. Такая необходимость возникла, поскольку соглашение об использовании воздушного пространства, заключенное в Минске еще в декабре 1991 года, уже в значительной мере утратило свои функции.

В случае же подписания документа в ЕАЭС появится межгосударственный орган, который будет заниматься расследованием авиапроисшествий, формированием актуализированной правовой базы, регулирующей отношения в сфере гражданской авиации, и подготовкой специалистов.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент ЕАЭС также продолжает работу над созданием единого финансового рынка.

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