Правительство России одобрило проект о создании аналога МАК в ЕАЭС

15 Окт. 08:47 2018-10-15T08:47:48+03:00

Международное бюро будет заниматься расследованием авиационных происшествий и созданием правовой базы в сфере гражданской авиации

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Правительство России одобрило проект соглашения о создании в странах Евразийского экономического союза Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Данное объединение должно будет стать аналогом Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В распоряжении кабмина от 10 октября 2018 года говорится о том, что соответствующий проект был подготовлен Минтрансом РФ по поручению Евразийского межправительственного совета. Такая необходимость возникла, поскольку соглашение об использовании воздушного пространства, заключенное в Минске еще в декабре 1991 года, уже в значительной мере утратило свои функции.

В случае же подписания документа в ЕАЭС появится межгосударственный орган, который будет заниматься расследованием авиапроисшествий, формированием актуализированной правовой базы, регулирующей отношения в сфере гражданской авиации, и подготовкой специалистов.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент ЕАЭС также продолжает работу над созданием единого финансового рынка.