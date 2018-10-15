2018-10-15T09:00:00+03:00
Общество

Голосовые сообщения в аэропортах могут сократить

Вместо них могут появиться более удобные визуальные табло
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
В аэропортах могут сократить число голосовых сообщенийВ аэропортах могут сократить число голосовых сообщенийФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Пассажиры признаются, что голосовые сообщения наименее удобный вид получения информации в аэропорте. Исходя из этого Международная ассоциация аэропортов (МАА) выступила с инициативой сократить данные оповещения. Письмо уже написано в Минтранс.

Самый удобный способ узнать о рейсе – это табло. Пользоваться им предпочитают 82%. Еще 7% берут информацию с саи та и только 2% — по громкой связи.

О посадке на самолет сведения получают на табло 48% авиапассажиров, а 44% — от сотрудника в процессе регистрации, только 4,5% — по громкой связи.

Изменение статуса рейса 70% пассажиров узнают на табло, 52% - по громкой связи, 8% - на сайте и 18% по SMS от авиакомпании.

По данным «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике в ночное время на 50 минут тишины приходится 10 минут объявлений, а в дневное на 36 минут тишины – 24 минуты объявлений.

Снижение уровня шумового фона снизит уровень стресса пассажиров, отмечают в МАА. Концепция «Тихий аэропорт» уже успела себя зарекомендовать с положительной стороны. Она применяется в Хельсинки, Варшаве, Мюнхене, Сингапуре.

В Минтрансе подтвердили, что готовы рассмотреть данную инициативу. Но для этого необходимо внести ряд изменений в нормативные акты и федеральные правила авиаперевозок, сообщает газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Капитализация «Яндекса» на Московской бирже упала на $1,7 млрд
В деле Мамаева и Кокорина могут появиться еще две статьи
Guardian: Болтон будет добиваться выхода США из Договора о РСМД
Минобороны опровергло информацию о найденном живым пилоте Л-39
В США обвинили россиянку во вмешательстве в выборы-2018
МВФ и Украина договорились об условиях запуска нового соглашения stand-by
Джулиан Ассанж подает в суд на правительство Эквадора за нарушение своих прав
Военный прокурор Украины назвал основные версии крушения Су-27УБ
Медведев: потери Евросоюза от антироссийских санкций составляют около 100 млрд евро
«Переводят в постоянные камеры»: член ОНК рассказал, как Кокорины и Мамаев сидят в СИЗО
С 1 ноября украинцы будут платить за газ на четверть больше
Американский авианосец вошел в Арктику впервые за 30 лет
Олег Кожемяко и Игорь Сечин договорились о строительстве жилья в Приморье и стабильности цен на нефтепродукты
Власти Украины изъяли захваченное российское судно "Норд"