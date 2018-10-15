Голосовые сообщения в аэропортах могут сократить

15 Окт. 09:00 2018-10-15T09:00:00+03:00

Вместо них могут появиться более удобные визуальные табло

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Пассажиры признаются, что голосовые сообщения наименее удобный вид получения информации в аэропорте. Исходя из этого Международная ассоциация аэропортов (МАА) выступила с инициативой сократить данные оповещения. Письмо уже написано в Минтранс.

Самый удобный способ узнать о рейсе – это табло. Пользоваться им предпочитают 82%. Еще 7% берут информацию с саи та и только 2% — по громкой связи.

О посадке на самолет сведения получают на табло 48% авиапассажиров, а 44% — от сотрудника в процессе регистрации, только 4,5% — по громкой связи.

Изменение статуса рейса 70% пассажиров узнают на табло, 52% - по громкой связи, 8% - на сайте и 18% по SMS от авиакомпании.

По данным «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике в ночное время на 50 минут тишины приходится 10 минут объявлений, а в дневное на 36 минут тишины – 24 минуты объявлений.

Снижение уровня шумового фона снизит уровень стресса пассажиров, отмечают в МАА. Концепция «Тихий аэропорт» уже успела себя зарекомендовать с положительной стороны. Она применяется в Хельсинки, Варшаве, Мюнхене, Сингапуре.

В Минтрансе подтвердили, что готовы рассмотреть данную инициативу. Но для этого необходимо внести ряд изменений в нормативные акты и федеральные правила авиаперевозок, сообщает газета «Известия».