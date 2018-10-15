2018-10-15T09:07:15+03:00
Политика

"Настолько себя не уважаем": В Раде высмеяли версию причастности РФ ко взрывам на Украине

Депутат Вадим Рабинович призвал не винить во всём "российских диверсантов"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Вадим Рабинович. Фото: ZUMA TASSДепутат Вадим Рабинович. Фото: ZUMA TASS
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Депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал заявления киевских властей и выводы украинских СМИ о том, что к взрывам и пожару на складе боеприпасов в Черниговской области якобы причастна Россия.

Он напомнил, что всего через пять минут после первых хлопков на военном объекте уже были выдвинуты две версии случившегося - беспилотники и диверсанты. При этом никого не волновало, что ни один человек так и не смог увидеть эти дроны, а спецслужбы так и не нашли никаких вражеских следов.

"Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие <...>. Я думаю, что все-таки это странно. Ребят, Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня — все время российские диверсанты?", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат также усомнился в том, что диверсанты стали бы "коварно пробираться" вместе с беспилотниками на территорию Украины лишь бы уничтожить боеприпасы, у которых уже истекли все сроки хранения.

"У нас есть еще четыре арсенала, которые находятся в зоне риска. Пожалуйста, охраняйте то, что осталось у нашей страны, а то опять прилетят какие-нибудь "дроны", и мы с вами с вилами вообще останемся", — подытожил нардеп.

Напомним. что в минувший вторник на одном из крупнейших арсеналов Украины близ населенного пункта Ична прогремели взрывы и начался крупный пожар. Властям пришлось эвакуировать из опасной зоны порядка 12 тысяч человек.

В Генштабе ВСУ поспешили назвать вероятной причиной случившегося диверсию. Такие же суждения озвучил и сам президент страны Петр Порошенко. Он ясно дал понять, что подозревает в организации пожара именно Россию, передает сайт kp.ru.

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