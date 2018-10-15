Президент Болгарии: Убийство журналистки Мариновой показало уровень недоверия к правовой системе страны

15 Окт. 09:12 2018-10-15T09:12:46+03:00

Румен Радев отметил, что это касается как болгарских граждан, так и иностранцев

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Убийство болгарской телеведущей и журналистки Виктории Мариновой показало высокий уровень недоверия к правовой системе страны, заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Я ожидаю, что правоохранительные и судебные органы продемонстрируют не только болгарским гражданам, но также и нашим международным партнерам, что такие преступления в Болгарии эффективно раскрываются и наказываются по всей строгости закона», - приводит его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что Румен Радев впервые публично высказался по поводу этого громкого преступления.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, задержанный в Германии по подозрению в убийстве директора и ведущей регионального телеканала TVN Северин Красимиров признал свою вину.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обезображенное до неузнаваемости тело 30-летней Виктории Мариновой, которая последние годы работала над делом о хищении из фондов Евросоюза, нашли 6 октября в парке города Русе. Судмедэксперты установили, что женщину били по голове и душили. Кроме того, она была изнасилована.

По словам Красимирова, в момент нападения он был пьян и ничего не помнит. Однако экспертиза доказала, что обнаруженные на теле жертвы образцы ДНК принадлежат именно ему.