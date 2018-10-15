2018-10-15T09:45:41+03:00
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими показателями ввода жилья

Лидерами рейтинга в этом году стали Ленинградская, Московская и Калининградская области
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Больше всего жилья в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской областиБольше всего жилья в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской областиФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В период с июля 2017 года по июнь 2018-го общероссийский уровень ввода жилья (0,542 кв. м. на человека) был превышен в 29 регионах нашей страны. Наиболее застроенными оказались Ленинградская, Московская и Калининградская области. При этом в отдельных российских регионах данные показатели порой различаются в 30 раз.

Лидерами рейтинга остаются преимущественно европейские части РФ, но есть и зауральские территории. Так, в Ленинградской области за последний год было введено 1,575 кв. м. жилья на человека. Немного отстают от нее Московская и Калининградская области, а в Тюменской было введено чуть меньше одного квадратного метра жилья на человека.

Аутсайдером же рейтинга стала Магаданская область с показателем в 0,044 кв. м. Также низкий уровень ввода жилья наблюдается в Чукотском автономном округе и Мурманской области (менее 0,1 кв. м. на человека). По данным исследования РИА Новости, последняя десятка рейтинга, в целом, состоит преимущественно из северных и дальневосточных регионов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России назвали также города с населением более 1 миллиона человек, где наблюдаются самые высокие показатели ввода жилья.

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