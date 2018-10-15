Мяхар снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии

15 Окт. 10:09 2018-10-15T10:09:39+03:00

Член Партии роста призвал своего конкурента от КПРФ Валентина Коновалова поступить также ради жителей региона

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Представитель Партии роста Александр Мяхар решил снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Ожидается, что соответствующее заявление будет подано в избирательный комитет в понедельник, 15 октября, во второй половине дня.

"Считаю, что вы имеете право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона, где живете, работаете, растите детей. Сегодня это сделать невозможно ввиду того, что накал страстей достиг апогея", - разъяснил свою позицию Мяхар.

Политик призвал к таким же действиям своего главного и единственного конкурента от партии КПРФ Валентина Коновалова. Однако, по данным ТАСС, сам коммунист пока не планирует снимать свою кандидатуру.

"Я прошу его серьезно отнестись к моим словам, думая в первую очередь о земляках, а не о политических очках", - подытожил Мяхар.

Напомним, что во время первого тура выборов главы Хакасии за Коновалова проголосовали 44,8% жителей республики, а за Александра Мяхара - 6,6%. Бывший глава региона Виктора Зимин набрал 32,4% голосов, а представитель "Справедливой России" Андрей Филягин -11,2%. Но для победы было необходимо преодолеть минимум в 50%.

В результате Избиркомом был назначен второй тур выборов, который состоится 21 октября. На данный момент Зимин и Филягин уже покинули гонку, поэтому ожидалось, что за пост поборются Коновалов и Мяхар, передает сайт kp.ru.