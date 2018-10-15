Эксперт ответил на заявления Нидерландов о "провокациях" РФ на учениях НАТО

15 Окт. 10:19 2018-10-15T10:19:56+03:00

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Обвинения Нидерландов, касающиеся российских "провокаций" на военных учениях НАТО в Арктике, носят голословный характер. Такое заявление сделал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

Напомним, ранее начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов Джефф Мак Мутри заявил, что с момента начала учений за Полярным кругом в этом регионе стали все чаще появляться российские корабли и истребители. По его мнению, таким "провокационным" образом наша страна якобы хочет обозначить свое присутствие, передает сайт kp.ru.

"Я более чем уверен, что это связано с возможностью подчеркнуть в информационном пространстве некую агрессивность со стороны России", - прокомментировал ситуацию Кошкин.

Он напомнил, что различные военные учения проводятся как со стороны РФ, так и странами альянса, и каждый раз стороны мониторят ситуацию, чтобы маневры не вышли за пределы заявленных характеристик. Такой процесс довольно "естественен", но сейчас НАТО пытается превратить его в информационный повод для "очернения" России.

"У нас более чем достаточно территории в Арктике, которой необходимо обеспечить безопасность. Мы не заинтересованы в том, чтобы где-то что-то подсматривать, чтобы что-то себе урвать. У нас нет такой необходимости, однако Нидерландам хотелось бы нам приписать такие стяжательские качества", - цитирует телеканал RT эксперта.