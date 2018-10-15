2018-10-15T10:37:06+03:00
Экономика

Стоимость атомного ледокола "Лидер" составит около 98,6 млрд рублей

Строительством морского судна займется дальневосточная верфь "Звезда"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Макет ледокола "Лидер". Фото: сайт РосатомаМакет ледокола "Лидер". Фото: сайт Росатома
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Предельная стоимость первого атомного ледокола типа "Лидер" оценивается в 98,6 млрд рублей без НДС и дополнительных расходов. Данная цифра не включает в себя банковскую гарантию, страхование на период строительства и ядерное топливо для первой загрузки. Об этом говорится в докладе главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

Ожидается, что средства на создание первого атомного ледокола будут выделены из государственного бюджета на 2020 год. Всего же планируется построить три морских судна типа "Ледокол". Реализацией проекта займется дальневосточная верфь "Звезда". Контракт на создание головного судна должен быть заключен до конца 2019 года, чтобы уже в феврале 2020 года можно было приступить к строительству, а в 2027 году сдать готовую работу.

Ключевой участник консорциума верфи "Роснефть" уже пообещал предоставить ей аванс на сумму 3,5 млрд рублей без НДС. Эти средства пойдут на нулевой этап конструкторской документации. Позднее вся сумма будет возмещена из бюджета.

При этом, по данным "Коммерсанта", итоговая стоимость ледокола может корректироваться в зависимости от уровня инфляции.

Сайт kp.ru писал о том, что суда типа "Лидер" получат атомную силовую установку мощностью 120 МВт и смогут круглый год проводить корабли по Северному морскому пути при толщине льдов до четырех метров.

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