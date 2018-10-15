2018-10-15T10:44:34+03:00
Политика

В Раде выступили против запрета русского языка

Депутаты от «Оппозиционного блока» отметили, что будут общаться на двух языках, несмотря на запреты, которые хотят ввести в стране
Ася РОМАНЧУК
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Украина может запретить русский языкУкраина может запретить русский языкФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Запретить общаться на русском языке власти Украины хотят уже давно. Законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» будет рассмотрен в Верховной Раде и, как отмечают некоторые депутаты, нововведение вызывает споры.

Парламентарии от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий и Татьяна Бахтеева признались, что будут выступать против изменения и, несмотря на результат, будут общаться на русском языке. Законопроект напрямую нарушает права национальных меньшинств Украины.

Документ был принят депутатами в первом чтении совсем недавно. За поправки высказались 261 народный избранник из 450. Если решение будет утверждено, то украинский язык станет единственным рабочим во всех государственных учреждениях. Нарушителям грозят штрафы, а в некоторых случаях уголовная ответственность.

- Я говорю на русском и украинском языке, но продолжу выступать на первом, так как это мой родной язык. Этого уже не изменить. Пусть меня выгоняют из политики, из депутатов, но мой дед погиб 9 мая 1945 года — я буду последним подонком, если предам все идеал, - объясняет газете «Известия» Евгений Балицкий.

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