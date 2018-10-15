2018-10-15T12:09:01+03:00
В мире

Актер Алек Болдуин выступил с речью о смене правительства Трампа

Актер заявил гражданам, что необходимы досрочные выборы президента
Сакина НУРИЕВА
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Актер Алек Болдуин выступил с речью о смене правительства ТрампаАктер Алек Болдуин выступил с речью о смене правительства ТрампаФото: REUTERS
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Голливудский актер Алек Болдуин призвал общественность к смене правительства действующего президента США Дональда Трампа для обеспечения надежного будущего.

Это не первое критическое выступление актера в адрес американского лидера. Ранее он неоднократно устраивал пародийные номера, в которых высмеивал курс Трампа.

В этот раз Болдуин высказался на ужине Демократической партии в Нью-Гемшире, организованном для сбора средств. На вечере актера сопровождала дочь.

Алек Болдуин выступил перед гостями и призвал их задуматься о новом правительстве. Он заявил, что у власти находятся разрушители. Также актер добавил, что необходимо добиться смены руководства путем новых выборов. Однако, актер не уточнил, какие основания необходимы для досрочного переизберательства президента США.

Об этом сообщило издание Fox News.

Напомним, в сентябре 2017 года Алек Болдуин получил Эмми за пародию на Трампа.

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