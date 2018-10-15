Наркосодержащие растения предложили выращивать на специальных полях

15 Окт. 12:25 2018-10-15T12:25:57+03:00

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин выступил с инициативой разрешить культивирование растений, содержащих наркотические вещества. Парламентарий отметил, что в данном случае речь идет о специальных зонах.

«Такая мировая практика имеется, даже в США, в Калифорнии. Там есть большие плантации по выращиванию конопли, из нее делают лекарства», – цитирует Хайруллина «Российская газета». Он отметил, что к выращиванию подобных растений нужно подходить «очень осторожно», а поля, на которых они будут культивироваться, «ограждать и охранять».

Сайт kp.ru ранее писал о предложении Минпромторга разрешить в России выращивать опиумный мак. В ведомстве отметили, что в настоящий момент 100% компонентов, содержащихся в опиумном маке и используемых для изготовления некоторых жизненно важных лекарств импортируется, поскольку выращивать подобные растения в нашей стране запрещено.