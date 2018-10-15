2018-10-15T12:25:57+03:00
Общество

Наркосодержащие растения предложили выращивать на специальных полях

Инициатива связана с предложением Минпромторга разрешить выращивание подобных растений в медицинских целях
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
В Минпромторге предложили разрешить выращивать в России опиумный макВ Минпромторге предложили разрешить выращивать в России опиумный макФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин выступил с инициативой разрешить культивирование растений, содержащих наркотические вещества. Парламентарий отметил, что в данном случае речь идет о специальных зонах.

«Такая мировая практика имеется, даже в США, в Калифорнии. Там есть большие плантации по выращиванию конопли, из нее делают лекарства», – цитирует Хайруллина «Российская газета». Он отметил, что к выращиванию подобных растений нужно подходить «очень осторожно», а поля, на которых они будут культивироваться, «ограждать и охранять».

Сайт kp.ru ранее писал о предложении Минпромторга разрешить в России выращивать опиумный мак. В ведомстве отметили, что в настоящий момент 100% компонентов, содержащихся в опиумном маке и используемых для изготовления некоторых жизненно важных лекарств импортируется, поскольку выращивать подобные растения в нашей стране запрещено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Саудовской Аравии пообещал наказать виновных в гибели журналиста Хашкаджи по всей строгости закона
Шойгу отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Сингапура по вопросам безопасности
Шойгу заявил о готовности России оказывать помощь АСЕАН в укреплении боевого потенциала
Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии при поддержке России
Первая встреча Шойгу и Мэттиса состоялась в Сингапуре
Погода в Москве на 20 октября 2018 года: в столице похолодает до +8 градусов
Генпрокурор Саудовской Аравии объявил о смерти журналиста Хашкаджи
Родные Кокорина не перевели ему денег и не приносили передач
В ОБСЕ предложили остановить войну в Донбассе за несколько часов
Названа причина смерти сооснователя Microsoft Пола Аллена
СК назвал причины взрыва на заводе в Гатчине
Facebook нанял главой PR-службы бывшего заместителя премьера Великобритании
Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны
«Санкционный маховик»: В посольстве РФ прокомментировали обвинения США в адрес россиянки