МИД Сирии заявил, что победа над терроризмом принесла пользу Ближнему Востоку

15 Окт. 12:41 2018-10-15T12:41:25+03:00

Сирийский политик заявил о готовности Дамаска возобновить свою роль в регионе

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Вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что победа сирийского и иракского государств в войне с терроризмом принесла пользу странам Ближнего Востока .

Такую речь глава МИД выразил на совместной пресс-конференции в Дамаске со своим коллегой из Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

Муаллем сказал, что Дамаск планирует возобновить свою роль в региональных делах. В своей речи он напомнил, что Сирия находится в центре арабского мира, что говорит о важности ее позиции.

"Мы готовы положительно ответить на любую инициативу со стороны арабов, направленную в Дамаск", - цитирует сирийского политика телестанция Syria.

Напомним, ранее глава МИД Сирии заявил, что Западная коалиция во главе с США поддерживает террористов. Об этом Муаллем сообщил, выступая на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.