СМИ сообщили об аресте полковника ФСБ из администрации президента

15 Окт. 12:35 2018-10-15T12:41:13+03:00

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Старший оперативный сотрудник 11-го отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Михаил Горбатов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

По данным издания, соответствующее уголовное дело якобы находится в работе у главного военного следственного управления СКР.

Уточняется, что офицер, которые ранее руководил контрольно-инспекционным департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, занимался вымогательством средств.

Так, например, от его действия пострадал коммерческий директор сети элитных часовых ломбардов, с которого полковник и двое его сообщников пытались получить 300 тысяч долларов. Они также приняли от предпринимателя два экземпляра хронометров Harry Winston и по одному экземпляру De Witt и Bovet в качестве залога за обещанную помощь.

Именно этот коммерсант обратился с жалобой к правоохранителям. В ходе доследственной проверки был установлен факт совершения преступлений, и делу дали ход. Теперь следователи предполагают, что Горбатов могу быть замешан не только в этой ситуации, но и в прошлогоднем уже состоявшемся мошенничестве.

Всем трем фигурантам дела, в том числе коммерсантам Арно Ходжояну и Владимиру Коробкову, были предъявили обвинения в злоупотреблении доверием более чем на 5,8 млн рублей, а также в покушении на хищение еще 15,8 млн.