Иордания и Сирия открытвают движение по главному пограничному переходу

15 Окт. 12:45 2018-10-15T12:45:56+03:00

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В понедельник, 15 октября, Сирия и Иордания открывают автомобильное движение по главному пограничному переходу между странами «Насиб». Именно этот путь является транзитным окном для грузов из средиземноморских портов, которые поставляются через Иорданию.

Кроме того, сейчас полных ходом идет восстановление железнодорожного сообщения. Каждый день ремонтные бригады с сирийской стороны очищают пути и заново укладывают рельсы на поврежденных участках. И это при том, что восстанавливать пути сейчас приходится практически вручную. Дело в том, что специальной техники для укладки рельсов в стране нет. На сегодняшний день удалось открыть только 20-километровый участок, пишет сайт телеканала «Звезда».

В скором времени в Сирии планируют открыть все южные направления до границы с Иорданией. Проект восстановления железной дороги уже готов. С его исполнением сирийской стороне готовы помочь российские представители. Сирийские и российские компании обсудят совместную работу до конца октября, отметил генеральный директор транспортного оператора «Сирийская хиджазская железная дорога» Хасанен Али, пишет газета «Известия».