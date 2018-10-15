2018-10-15T12:55:07+03:00
Общество

На конкурс управленцев «Лидеры России» поступило больше 50 тысяч заявок

Регистрация будет продолжаться до 24 октября
Михаил ГОРШКОВ
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«Лидеры России» - флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», которая была создана указом президента Владимира Путина в мае 2018 года. Конкурс проводится среди руководителей нового поколения, которые определят будущее страны.

Он проводится во второй раз. На первый конкурс подано почти 200 тысяч заявок. К утру 15 октября 2018 года на сайте конкурса лидерыроссии.рф https://xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/ зарегистрировались более 50 тысяч человек.

Больше всего заявок – 36,8% - поступило из Центрального федерального округа. За ним следует Приволжский федеральный округ (15,6%), на третьем месте - Северо-Западный федеральный округ (12,8%).

В лидерах – Москва, откуда поступило 21,1% всех заявок. Участников конкурса из Санкт-Петербурга - 8%, Московской области 6,7% , Свердловской области и Краснодарского края по 3,2%.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую 12 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

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