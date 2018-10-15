Московских таксистов заставят сдавать психологию и географию

15 Окт. 13:03 2018-10-15T13:04:23+03:00

Кроме этого водители пройдут курс специфики вождения в Москве

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При приеме на работу московских таксистов обяжут проходить курсы географии и психологии. Также водители будут изучать специфику вождения автомобиля в столице.

- Уверен, что обучение психологии и культуре вождения позволит повысить профессионализм водителей такси. Тем более, что есть мировая практика. Я считаю, что помимо занятий по психологии и культуре вождения, необходимо добавить курс по специфике вождения в Москве. Более того, желательно предусмотреть обязательное для Москвы знание географии города и удаленные от центра районы,- прокомментировал Андрей Шибаев, заместитель главы комиссии Мосгордумы по безопасности.

Более того, Шибанов предлагает разработать единые профессиональные требования к водителям, занимающихся коммерческими перевозками пассажиров, сообщает "РИА-Новости".

Создание контролируемой системы квалификационных требований, обучения и трудоустройства позволит допускать к работе таксистом только соответствующих установленным стандартам водителей,- добавил Андрей Шибаев.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что московским таксистам хотят запретить работать более восьми часов в день.