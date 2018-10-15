«Здравствуй, смерть»: новый слоган Coca-Cola в Новой Зеландии напугал покупателей

15 Окт. 13:53 2018-10-15T13:53:29+03:00

В компании планировали совместить два главных языка страны и получить фразу «Здравствуй, приятель»

Изменить размер текста: A A

Компания Coca-Cola в своем новом слогане, предназначенном для Новой Зеландии, попыталась совместить английский язык, являющийся официальным языком страны, и язык маори – коренного народа страны. Тем не менее, эта попытка имела неожиданные последствия для компании.

Новый слоган представляет собой фразу «Kia ora, mate». «Kia ora» – приветствие на языке маори, тогда как слово «mate» в английском и в маори имеет диаметрально протвоположные значения. Английское слово «mate» может быть переведено на русский язык как «приятель», тогда как в языке маори это слово означает смерть. Таким образом, представители коренного народа Новой Зеландии могут интерпретировать фразу как «Здравствуй, смерть» вместо планировавшегося «Здравствуй, приятель».

Новозеландские пользователи социальных сетей уже успели отреагировать на случившееся. «Coca-Cola критикует саму себя?», – цитирует британская газета Guardian одного из пользователей Twitter. Издание также отмечает, что в Новой Зеландии живет большое количество людей, страдающих от лишнего веса, причем среди взрослых представителей народности маори этот показатель составляет 50%.

В настоящий момент представители компании Coca-Cola еще не прокомментировали инцидент