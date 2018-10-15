2018-10-15T13:53:29+03:00
В мире

«Здравствуй, смерть»: новый слоган Coca-Cola в Новой Зеландии напугал покупателей

В компании планировали совместить два главных языка страны и получить фразу «Здравствуй, приятель»
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Попытка совместить английский и маори окончилась неудачей. Фото: Twitter/@waikatoreoПопытка совместить английский и маори окончилась неудачей. Фото: Twitter/@waikatoreo
Изменить размер текста:

Компания Coca-Cola в своем новом слогане, предназначенном для Новой Зеландии, попыталась совместить английский язык, являющийся официальным языком страны, и язык маори – коренного народа страны. Тем не менее, эта попытка имела неожиданные последствия для компании.

Новый слоган представляет собой фразу «Kia ora, mate». «Kia ora» – приветствие на языке маори, тогда как слово «mate» в английском и в маори имеет диаметрально протвоположные значения. Английское слово «mate» может быть переведено на русский язык как «приятель», тогда как в языке маори это слово означает смерть. Таким образом, представители коренного народа Новой Зеландии могут интерпретировать фразу как «Здравствуй, смерть» вместо планировавшегося «Здравствуй, приятель».

Новозеландские пользователи социальных сетей уже успели отреагировать на случившееся. «Coca-Cola критикует саму себя?», – цитирует британская газета Guardian одного из пользователей Twitter. Издание также отмечает, что в Новой Зеландии живет большое количество людей, страдающих от лишнего веса, причем среди взрослых представителей народности маори этот показатель составляет 50%.

В настоящий момент представители компании Coca-Cola еще не прокомментировали инцидент

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Овечкин уложил на лед форварда «Флорида Пантерз» в матче НХЛ
Лотерея Mega Millions разыграет рекордные $1,6 млрд
МИД РФ обвинил США в создании предлога для новых санкций против России
Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия
В Сирии при авиаударах коалиции США погибли более 60 мирных жителей
«Удобоваримая версия для США»: эксперт прокомментировал заявление генпрокурора Саудовской Аравии о смерти журналиста
Кокорин и Мамаев за время пребывания в СИЗО заработали 10,5 млн рублей
Индонезия не откажется от российских Су-35 вопреки санкциям США
Украинская юмористическая актриса погибли в ДТП под Киевом
В США одномоторный самолет экстренно сел на автомагистраль
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый взлет с воды
В США назвали российский автомат АК-47М одним из самых опасных в мире
Срок хранения писем со штрафами от ГИБДД сократится до семи дней
МИД Саудовской Аравии пообещал наказать виновных в гибели журналиста Хашкаджи по всей строгости закона
В сети появилось видео с девушкой, не пропустившей кортеж Лукашенко
Шойгу отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Сингапура по вопросам безопасности
Шойгу заявил о готовности России оказывать помощь АСЕАН в укреплении боевого потенциала
Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии при поддержке России
Первая встреча Шойгу и Мэттиса состоялась в Сингапуре
Погода в Москве на 20 октября 2018 года: в столице похолодает до +8 градусов
Генпрокурор Саудовской Аравии объявил о смерти журналиста Хашкаджи
Родные Кокорина не перевели ему денег и не приносили передач
В ОБСЕ предложили остановить войну в Донбассе за несколько часов
Названа причина смерти сооснователя Microsoft Пола Аллена
СК назвал причины взрыва на заводе в Гатчине
Facebook нанял главой PR-службы бывшего заместителя премьера Великобритании
Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны
«Санкционный маховик»: В посольстве РФ прокомментировали обвинения США в адрес россиянки