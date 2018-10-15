15 Окт. 14:06 2018-10-15T14:06:28+03:00

Мосгордума увеличит штрафы за катание на крышах поездов в 25 раз Фото: www.youtube.com

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В понедельник, 15 октября, Мосгордума провела заседание круглого стола на тему «Регулирование правил нахождения на МЦК и поведение зацеперов». Комиссия по безопасности предложила увеличить штрафы за нарушение поведения на железной дороге.

В том числе это коснулось и зацепинга (посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах). Штраф за такое нарушение хотят увеличить в 25 раз: со 100 рублей до 2,5 тысяч рублей сообщает сайт Мосгордумы.

- Необходимо увеличить ответственность за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, поскольку это имеет высокую степень общественной опасности и требует специального правового регулирования. Предлагаем рассмотреть возможность внесения соответствующих дополнений в проект федерального закона,- прокомментировал Алексей Шапошников, председатель столичного парламента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдума не собирается повышает штрафы для любителей экстрима, так как считает это нецелесообразным. А между тем, в 2016 году в России было снято с поездов 567 рискующих жизнью, подростков.