Иностранцы вложат в экономику России 40 млрд долларов

15 Окт. 14:06 2018-10-15T14:06:45+03:00

Несмотря на санкции иностранные инвесторы решили финансировать в долгосрочные проекты в нашей стране

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Общие вложения иностранных инвесторов, которые поступят в нашу страну, оцениваются в 40 миллиардов долларов. Цифры называет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Основными спонсорами будут Китай, Саудовская Аравия, Корея, Катар и Арабские Эмираты.

Львиная доля средств - 40% от всей суммы – будет направлена на транспортные проекты. Построят автомобильные дороги, железнодорожные ветки, порты и аэропорты.

Не менее 25% средств уйдет в финансирование технологических проектов, остальные 35% будут направлены на финансирование региональных проектов. Речь идет о самых разных направлениях, от развлекательны до сельскохозяйственных.

Основное условие, которое привлекает иностранных инвесторов – это высокая доходность. Проекты могут приносить не менее 15% годовых, уверены эксперты. Именно поэтому многие страны решаются сотрудничать с Россией вопреки американским санкциям, пишет газета «Известия».

С 22 августа стартуют новые санкции США против нашей страны. Ввел их лично Дональд Трамп. Санкции коснутся запрета на поставки из Америкивысоких технологий - электроники, лазеров, сенсоров и другого сложного оборудования. В том числе для сферы переработки нефти и газа.