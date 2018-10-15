2018-10-15T14:54:39+03:00
В мире

Порошенко указали на конфуз во время выступления за автокефалию Украины

Кивлянин обвинил украинского президента в распространении лжи
Сакина НУРИЕВА
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Выступление Порошенко во время священного молебена за предоставление Константинополем автокефалии УПЦ.Выступление Порошенко во время священного молебена за предоставление Константинополем автокефалии УПЦ.Фото: REUTERS
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14 октября украинский президент Петр Порошенко произнес речь во время священного молебена за предоставление Константинополем автокефалии Украинской православной церкви. Как оказалось, глава незалежной выступил на фоне двухглавых орлов, которые украшают стены Софийского собора. На эту указал киевлянин Иван Славинский на своей странице в Facebook.

За спиной у Порошенко разглядели двуглавых орлов Фото: пресс-служба президента Украины, коллаж - facebook.com/slavinsky.su

За спиной у Порошенко разглядели двуглавых орлов Фото: пресс-служба президента Украины, коллаж - facebook.com/slavinsky.su

«Куда не копни, везде или Советский Союз, или Российская империя, или (если поглубже) Русь. Может, хватит уже притворяться древними ук**ми? Ведь одни страдания и неустройство от этой лжи», — прокомментировал Славинский.

Блогер также опдчеркнул, что вещи надо называть своими именами.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Константинопольский Синод предоставил Украинской православной церкви автокефалию. Такие выводы глава Украины озвучил в ходе выступления на митинге по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

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