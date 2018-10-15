На вокзале в Кёльне неизвестный захватил заложников

15 Окт. 15:05 2018-10-15T15:12:43+03:00

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В понедельник, 15 октября, в СМИ появилась информация о захвате заложников в центре Кёльна. Информацию подтвердили и в полиции города. Сообщение о происшествии было опубликовано в аккаунте кёльнской полиции в Twitter.

В записи говорится, что захват произошел в районе привокзальной площади Бреслауэрплац. «Полиция находится на месте и проясняет ситуацию. Пожалуйста, избегайте [этого] района», – написал представитель полиции Кёльна на странице ведомства в Twitter.

В центре Кельна неизвестный захватил заложников.В центре Кельна неизвестный захватил заложников

В настоящий момент сообщений о пострадавших не поступало. Точное число заложников пока не известно. Район привокзальной площади был оцеплен полицией.

Сообщается, что преступник находится в одной из аптек на площади Бреслауэрплац. В СМИ также поступили сообщения о выстрелах из огнестрельного оружия, произведенных в этом районе, однако кёльнская полиция пока не комментирует эту информацию.

Инцидент привел к задержкам в движении поездов с центрального вокзала Кёльна.