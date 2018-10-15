2018-10-15T15:20:01+03:00
Политика

Лукашенко заявил, что "болезненно" относится к расколу в православии

По мнению президента Белоруссии, сложившаяся ситуация может привести к очень плохим последствиям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против раскола православия и того, что в настоящий момент происходит в данной религиозной среде. Такое заявление глава государства сделал в понедельник, 15 октября, на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Раскол - это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии", - сказал Лукашенко.

По его словам, мир изменился не в лучшую сторону, а потому население нашей планеты и церковь порой оказывались "заложниками межгосударственных отношений" и "неправильных поступков". ,

"Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте", - цитирует ТАСС белорусского лидера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент незалежной Петр Порошенко заявил о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии. По его словам, такое решение было принято Константинопольским Синодом.

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