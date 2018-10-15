2018-10-15T15:54:14+03:00
Происшествия

В МВД не стали предъявлять Навальному обвинения по делу о клевете

Оппозиционер всего лишь подписал документ с разъяснением прав и был отпущен из отделения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Алексей НавальныйАлексей НавальныйФото: Александр ГЛУЗ
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Министерство внутренних дел РФ не стало предъявлять политику Алексею Навальному обвинения по уголовному делу о клевете, в связи с которым он ранее был вызван к следователю. Об этом рассказал сам оппозиционер.

"Прихожу сейчас в МВД для предъявления обвинения. Следователь даёт мне стандартную бумагу с разъяснением прав: вот, ознакомьтесь и подпишите. Подписываю бумагу. Следователь: всё, можете идти, будем на связи", - написал Навальный на своей странице в одной из соцсетей.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, речь идет о деле, которое было возбуждено еще в 2016 году по заявлению бывшего сотрудника МВД Павла Карпова. Тогда правоохранитель заявил, что Навальный безосновательно обвинил его в совершении тяжких преступлений, ссылаясь на фильм "Каста неприкасаемых", которые уже давно признан судом порочащим честь следователя.

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