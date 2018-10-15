2018-10-15T16:03:32+03:00
Общество

Умер Валерий Шмаров: экс-министру обороны Украины было 73 года

В воскресенье, 14 октября, умер Валерий Шмаров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший министр обороны Украины Валерий ШмаровБывший министр обороны Украины Валерий ШмаровФото: СОЦСЕТИ
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В минувшее воскресенье, 14 октября, умер Валерий Шмаров - профессор, доктор технических наук, бывший министр обороны Украины. На момент смерти мужчине было 73 года. Об этом сообщил главный редактор центра "Спейс-Информ" Ник Митра.

"14 октября 2018 года ушел из жизни Валерий Николаевич Шмаров", - написал журналист на своей странице в Facebook.

Причины смерти экс-министра не называются. Дата и место прощания также пока неизвестны.

Валерий Шмаров родился 4 августа 1945 года под Винницей. В 1966 году он окончил Киевский техникум радиоэлектроники, а еще через шесть лет получил диплом Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.

Валерий Николаевич участвовал в создании и производстве систем управления нескольких поколений стратегических ракет наземного и морского базирования, а также приложил множество усилий для организации серийного производства образцов зенитно-ракетного вооружения. Кроме того, он причастен к разработке первой национальной космической программы Украины.

Последние годы (с 2005 по 2017) Шмаров являлся директором Аэрокосмического института Национального авиационного университета.

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