Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников

15 Окт. 16:17 2018-10-15T16:18:22+03:00

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В понедельник, 15 октября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В частности, в списке награжденных оказались избитые футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновники.

Так, глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин - орден Александра Невского.

Как уточняется в подписанном российским лидером документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, оба чиновника награждены «за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Пак и Гайсин были избиты футболистами Кокориным и Мамаевым в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице. Произошло это 8 октября. Причем в тот же день выяснилось, что незадолго до драки с чиновниками спортсмены устроили потасовку на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице, в результате которой пострадал водителя одной из ведущих Первого канала.