Полиция обезвредила мужчину, захватившего заложника на вокзале в Кельне

15 Окт. 16:38 2018-10-15T16:43:54+03:00

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Полиция обезвредила мужчину, который ранее в понедельник, 15 октября, захватил заложницу на вокзале немецкого города Кельн.

«Преступник под контролем. Меры, предпринимаемые в ходе операции, продолжаются», - говорится в официальном Twitter местных правоохранителей.

Также там отмечается, что женщину, которую подозреваемый удерживал в аптеке на центральном вокзале, удалось освободить. Правда, при этом она получила легкие ранения. В настоящее время ей оказывается вся необходимая помощь. А вот сам захватчик в ходе спецоперации правоохранительных органов был серьезно ранен.

Стоит отметить, что оцепление вокруг вокзала пока сохраняется.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник появилась информация о захвате заложников в центре Кельна. А чуть позднее выяснилось, что преступник удерживает в здании центрального вокзала одну женщину. В связи с инцидентом движение поездов было приостановлено, а вокзал и площадь перед ним перекрыли.