Умерла Нонна Картавенко - чемпионка СССР по фигурному катанию

15 Окт. 17:02 2018-10-15T17:02:50+03:00

Нонна Картавенко умерла в Москве на 95-м году жизни

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Умерла Нонна Картавенко, известная советская фигуристка. Она скончалась в Москве, об этом сообщает Федерация фигурного катания.

Чемпионка СССР Нонна Картаевенко умерла в Москве. Она скончалась на 95-м году жизни.

Известно, что похоронят спортсменку на Ваганьковском кладбище, пишет «Утро.ру».

Спортсменка не дожила до своего юбилея меньше месяца: 9 ноября она планировала отметить 95-летие.

Прощание с фигуристкой пройдет в 52-й городской больнице.

Среди наград Нонны Картавенко бронзовая медаль, которую она завоевала в паре с Борисом Подкопаевым на Чемпионате СССР в 1949-м году.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что скончался автор культового фильма «Повесть о чекисте», советский кинорежиссер и народный артист России, Степан Пучинян. Он умер в понедельник, 15 октября, на 91-м году жизни.