Умерла Нонна Картавенко - чемпионка СССР по фигурному катанию
Умерла Нонна Картавенко, известная советская фигуристка. Она скончалась в Москве, об этом сообщает Федерация фигурного катания.
Чемпионка СССР Нонна Картаевенко умерла в Москве. Она скончалась на 95-м году жизни.
Известно, что похоронят спортсменку на Ваганьковском кладбище, пишет «Утро.ру».
Спортсменка не дожила до своего юбилея меньше месяца: 9 ноября она планировала отметить 95-летие.
Прощание с фигуристкой пройдет в 52-й городской больнице.
Среди наград Нонны Картавенко бронзовая медаль, которую она завоевала в паре с Борисом Подкопаевым на Чемпионате СССР в 1949-м году.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что скончался автор культового фильма «Повесть о чекисте», советский кинорежиссер и народный артист России, Степан Пучинян. Он умер в понедельник, 15 октября, на 91-м году жизни.