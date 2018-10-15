Футболисту «Барселоны» грозит 12,5 лет лишения свободы

15 Окт. 17:54 2018-10-15T17:54:48+03:00

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Турецкая прокуратура предъявила обвинения по четырем статьям полузащитнику турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арде Турану, права на которого принадлежат испанскому клубу «Барселона». Футболист обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, нанесении травм и угрозе жизни.

Сайт kp.ru ранее писал об инциденте, по итогам которого Турану предъявили обвинения. События происходили в одном из ночных клубов Стамбула. Полузащитник сборной Турции начал приставать к жене турецкого певца Беркая Шахина, который также находился в этом клубе. В ходе завязавшейся между Тураном и Шахином драки футболист сломал певцу нос. Шахин был госпитализирован, ему была сделана операция.

Арда Туран, в свою очередь, приехал в больницу, в которую был доставлен Шахин. Попав в палату к певцу, футболист дал ему пистолет, после чего предложил «застрелить его», сославшись на то, что Туран «не знал, что это жена Шахина». Шахин отказался выполнять просьбу Турана, сообщает портал CNN Türk.

Это уже не первый подобный случай, в котором замешан Арда Туран. Летом 2017 года перед игрой сборной Турции по футболу с командой Косово он напал на журналиста, после чего был временно отстранен от матчей за сборную. Тем не менее, с 2017 года Турана больше не вызывали в сборную. В мае этого года Туран напал на судью в ходе одного из матчей чемпионата Турции по футболу, после чего получил 16-матчевую дисквалификацию.

Арда Туран известен любителям футбола по выступлениям за «Галатасарай», мадридский «Атлетико» и «Барселону». В клубе «Истанбул Башакшехир» футболист выступает с января этого года. В составе сборной Турции Туран получил бронзовые медали чемпионата Европы по футболу 2008 года.