Папа Римский и президент Польши обсудили ситуацию на Украине

15 Окт. 17:54 2018-10-15T17:54:40+03:00

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Папа Римский Франциск и президент Польши Анджей Дуда провели встречу в Ватикане. В ходе общения стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также вопросы миграции и роли семьи. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

Встреча состоялась в контексте сорокалетней годовщины избрания Иоанна Павла II Папой Римским.

«Стороны обратили внимание на вклад Польши в проект европейской интеграции, а также на некоторые темы международного характера, такие как конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, миграция... в преддверии конференции ООН по изменению климата, которая пройдёт в Катовице в декабре», — сообщили в пресс-службе Ватикана.

Кроме того, Франциск упомянул значение христианских ценностей в истории Польши, формирование культурной и религиозной идентичности польского государства.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский Синод предоставил Украинской православной церкви автокефалию.Такие выводы глава незалежной озвучил в ходе выступления на митинге по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

На заседании Синода, которое прошло 9-11 октября в Стамбуле, Константинопольский патриархат снял анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

В июне текущего года Папа Римский заявил, что без России путь к единству невозможен. Такое мнение глава Ватикана высказал во время паломничества в Женеву, приуроченного к 70-летию Всемирного совета церквей.