2018-10-15T18:24:48+03:00
Общество

«Полное беззаконие»: Хирург прокомментировал задержание «Ночных волков» в Черногории

Лидер байкерского клуба Александр Залдостанов поделился с Радио «Комсомольская правда» своим мнением о произошедшем
Дарья ИВАШКИНАЮрий ОРЕШОВ
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Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург)Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург)Фото: Евгения ГУСЕВА
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Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал задержание в Черногории байкеров, встречавших прибывших в страну патриарха Сербского Иринея и патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X. Речь идет о задержании председателя черногорского отделения «Ночных волков» Вукомана Булатовича, его заместителя Желько Вукчевича и секретаря клуба Желько Обрадовича.

Как считает Хирург, таким образом Подгорица просто «мстит за то, что Черногория хочет быть вместе с Россией». При этом байкер уверен, что случившееся «ничего общего с законом не имеет».

- Связано, видимо, с местью нам за наши убеждения. Связано, видимо, с местью за то, что Черногория, как и вся Сербия, хочет быть вместе с Россией и бросила вызов современному мироустройству, диктуемому из одной точки мира, из Уолл-стрит. Отсюда мелко пакостят, строят всякие козни, пытаются кого-то запугать таким способом, видимо. Понятно, что это ничего общего с законом не имеет, полное беззаконие, творят, что хотят, вообще ни на кого не обращают внимания, чувствуют себя, видимо, полностью безнаказанными. На такие вещи там и ответить нечем. Поэтому устраивают подобные демарши, всяческие козни и т.д. Все это связано с теми кознями, которые чинят нашей православной церкви и т.д. Тут все вместе, это все нельзя рассматривать как отдельное явление, как только «Ночные волки». Нет, мы в этих процессах, хоть и заметное, но все-таки не такое явление, как другие вещи, с которыми они борются, - сказал Александр Залдостанов.

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