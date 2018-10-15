2018-10-15T18:41:37+03:00
Общество

Назван самый популярный среди пользователей «ВКонтакте» исполнитель

За этот год треки Элджея прослушали более миллиарда раз [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Элджей с 4-летним мальчиком, который исполнял его песни. Фото: Instagram/@sayonaraboyЭлджей с 4-летним мальчиком, который исполнял его песни. Фото: Instagram/@sayonaraboy
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Российский хип-хоп исполнитель Элджей (настоящее имя – Алексей Узенюк) стал исполнителем с самым большим числом прослушиваний в социальной сети ВКонтакте, а также в музыкальном сервисе BOOM. Сообщение об этом появилось в понедельник, 15 октбяря, в сообществе «Команда ВКонтакте».

Не самый плохой мальчик.Глаза без зрачков, тату на лице, мат в текстах — Элджей старательно создаёт образ «плохого парня». Но это неправда. Точнее — не совсем правда

В администрации сайта подчеркнули, что этот успех стал возможен благодаря активной поддержке фанатов, а также пожелали Элджею «новых побед и больших громких релизов». Стоит отметить, что в официальном сообществе исполнителя состоит более миллиона человек.

Сам Элджей подчеркнул, что его музыкальная карьера началась именно во «ВКонтакте». «Площадка дала возможность моей музыке найти слушателя и жить мне и моей семье так, как мы делаем это сейчас», – цитирует ТАСС исполнителя.

Известность пришла к Элджею в 2017 году. Клип «Розовое вино», записанный совместно с репером Feduk, который пользователи «ВКонтакте» прослушали более 200 миллионов раз за год. В этом же году Элджей стал лауреатом преми VK Music Awards. Всего в социальной сети размещено 90 треков исполнителя.

КСТАТИ

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Элджей отмечает свое 24-летие. В день рождения хип-хоп-исполнителя «Комсомолка» узнала биографию нового кумира молодежи, который скрывает свое прошлое (подробности)

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