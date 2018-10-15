Назван самый популярный среди пользователей «ВКонтакте» исполнитель
Российский хип-хоп исполнитель Элджей (настоящее имя – Алексей Узенюк) стал исполнителем с самым большим числом прослушиваний в социальной сети ВКонтакте, а также в музыкальном сервисе BOOM. Сообщение об этом появилось в понедельник, 15 октбяря, в сообществе «Команда ВКонтакте».
Не самый плохой мальчик.Глаза без зрачков, тату на лице, мат в текстах — Элджей старательно создаёт образ «плохого парня». Но это неправда. Точнее — не совсем правда
В администрации сайта подчеркнули, что этот успех стал возможен благодаря активной поддержке фанатов, а также пожелали Элджею «новых побед и больших громких релизов». Стоит отметить, что в официальном сообществе исполнителя состоит более миллиона человек.
Сам Элджей подчеркнул, что его музыкальная карьера началась именно во «ВКонтакте». «Площадка дала возможность моей музыке найти слушателя и жить мне и моей семье так, как мы делаем это сейчас», – цитирует ТАСС исполнителя.
Известность пришла к Элджею в 2017 году. Клип «Розовое вино», записанный совместно с репером Feduk, который пользователи «ВКонтакте» прослушали более 200 миллионов раз за год. В этом же году Элджей стал лауреатом преми VK Music Awards. Всего в социальной сети размещено 90 треков исполнителя.
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