Помпео встретится с королем Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста

15 Окт. 18:23 2018-10-15T18:23:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 15 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео встретится с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также американский лидер рассказал о своем телефонном разговоре с монархом. По его словам, в ходе всей беседы саудовский король отрицал какую-либо причастность королевства к исчезновению обозревателя Washington Post.

«Только что поговорил с королем Саудовской Аравии, который отрицает, что ему что-либо известно о том, что могло произойти "с нашим гражданином Саудовской Аравии". Он сказал, что они тесно сотрудничают с Турцией, чтобы найти ответ. Я немедленно отправляю нашего госсекретаря на встречу с королем», - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Причем в Турции заявляют, что мужчину убили прямо в дипмиссии, однако Эр-Рияд подобные обвинения отвергает.