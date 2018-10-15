«Готовьте чековую книжку»: Флойд Мейвезер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова

15 Окт. 18:38 2018-10-15T18:38:08+03:00

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Американский боксер Флойд Мейвезер, не одержавший ни одного поражения за всю свою карьеру в профессиональном боксе, ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова. Об этом боксер сообщил в своем Instagram.

floydmayweather CBS, Showtime and MGM Grand get the checkbook out!

В своем обращении к американским телеканалам «Money», как называют Флойда, посоветовал «готовить чековую книжку». Днем ранее Нурмагомедов, в свою очередь, вызвал Мейвезера на бой, заявив, что «в джунглях может быть только один король».

Стоит отметить, что Нурмагомедов, как и Флойд Мейвезер, еще не знал поражений в профессиональном спорте. На счету американца 50 побед, тогда как в активе борца из России – 27 побед. Стоит отметить, что оба бойца одержали свои последние победы над Конором Макгрегором – другой одиозной фигурой мира единоборств.

Напомним, что сайт kp.ru писал об обоих боях: как о бое Мейвезера и Макгрегора, так и о поединке Нурмагомедова с ирландским бойцом.