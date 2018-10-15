В Нижнем Тагиле осудили директора завода, на которого жаловались Путину

15 Окт. 18:46 2018-10-15T18:46:48+03:00

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В понедельник, 15 октября, Тагилстроевский суд Нижнего Тагила вынес приговор Денису Кокорину - одному из собственников и по совместительству директору ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», работники которого ранее пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат.

Так, предпринимателя признали виновным в мошенничестве, невыплате зарплат и сокрытии денежных средств организации. В итоге бизнесмен получил два года колонии общего режима. Кроме того, Кокорину назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2017 году сотрудники промышленного предприятия Нижнего Тагила рассказали главе нашего государства Владимиру Путину о том, что уже год трудятся бесплатно. Сразу же после этого на предприятии начались всевозможные проверки. В результате выяснилось, что общая сумма долга перед 280 работниками превышала 13 миллионов рублей.