2018-10-15T19:12:03+03:00
Москва

Сбой в движении поездов произошел на оранжевой линии московского метро

Однако проблему удалось быстро решить
Дарья ИВАШКИНА
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Сбой в движении поездов произошел на оранжевой линии московского метроСбой в движении поездов произошел на оранжевой линии московского метроФото: Алексей СТЕФАНОВ
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‍В понедельник, 15 октября, сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской - оранжевой - линии Московского метрополитена. Как уточнили в администрации столичной подземки, около 17:30 мск были «незначительно увеличены» интервалы движения составов.

«На Калужско-Рижской линии по техническим причинам незначительно увеличены интервалы движения поездов. Прилагаем все усилия для скорейшего ввода движения в график», - говорилось в сообщении, появившемся в официальном Twitter метрополитена.

Однако буквально спустя десять минут стало известно, что поезда на линии уже следуют согласно графику. «Движение на Калужско-Рижской линии введено в график», - сообщила столичная подземка в своем микроблоге.

Отметим, это уже не первый подобный случай в московском метро. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года сбой также произошел на Калужско-Рижской линии. Тогда причиной коллапса на ветке стала поломка поезда на станции «Шаболовская».

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