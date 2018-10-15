2018-10-15T19:36:24+03:00
Политика

Путин поручил не допустить увеличения стоимости строительства ЦКАД

Российское правительство должно сформировать оперативный штаб в целях реализации проекта
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments24
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по вопросам реализации проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.

В частности, в целях завершения строительства ЦКАД российское правительство теперь должно в месячный срок сформировать оперативный штаб, которому будет необходимо «принять меры по недопущению увеличения стоимости этого проекта».

Также созданный штаб должен будет утвердить единый график ликвидации уже допущенных при строительстве отставаний и «осуществлять еженедельный мониторинг хода выполнения работ», сообщается на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, строительство ЦКАД (федеральная трасса А113) началось с территории Москвы в 2014 году. Эта трасса пройдет в обход крупных населенных пунктов Подмосковья на расстоянии 50-ти километров от МКАД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лионель Месси сломал руку и выбыл из строя на три недели
Кандидата в президенты Грузии задержали на «Фестивале легализации конопли» в Тбилиси
В Минобороны рассказали, сколько стоили танки Т-34 во время Великой Отечественной войны
«Ленин жив?»: Снимок спешащих в Мавзолей медиков озадачил интернет-пользователей
В Азовское море после ремонта вернется украинский пограничный сторожевой корабль «Донбасс»
Макфол считает, что от выхода США из Договора о РСМД пострадают европейские союзники Штатов
Турция пообещала обнародовать доказательства убийства саудовского журналиста Хашкаджи
Пушков: Выход США из Договора о РСМД станет вторым мощным ударом по стратегической стабильности в мире
Париж требует от Эр-Рияда исчерпывающего расследования убийства саудовского журналиста
Грузовик снес надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе в Подмосковье
Трамп заявил о выходе США из Договора о РСМД
В аварии на Кипре погибли супруги из России
Меркель считает, что Эр-Рияд представил мало информации о гибели саудовского журналиста
Минобороны подтвердило обнаружение фрагментов тел пилотов самолета Л-39
Лидеры России, Казахстана и Узбекистана провели неформальную встречу
Пожар в ночном клубе в Томске: эвакуированы более 100 человек
Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit
На пути к "могучей" Украине: в Раде заявили о неизбежности повышения цен на газ
Глава Росгвардии высказался за проверку Навального на полиграфе
Умер Вим Кок: экс-премьеру Нидерландов было 80 лет
Появилось видео с места аварии, в которой погибла украинская юмористка
Власти ЛНР пригрозили сбивать украинские самолеты у линии соприкосновения
В России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
Сирия потребовала от ООН расследовать "преступления" коалиции США
Президент Мексики пообещал не допустить незаконного вторжения мигрантов