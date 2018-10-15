Путин поручил не допустить увеличения стоимости строительства ЦКАД

15 Окт. 19:35 2018-10-15T19:36:24+03:00

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Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по вопросам реализации проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.

В частности, в целях завершения строительства ЦКАД российское правительство теперь должно в месячный срок сформировать оперативный штаб, которому будет необходимо «принять меры по недопущению увеличения стоимости этого проекта».

Также созданный штаб должен будет утвердить единый график ликвидации уже допущенных при строительстве отставаний и «осуществлять еженедельный мониторинг хода выполнения работ», сообщается на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, строительство ЦКАД (федеральная трасса А113) началось с территории Москвы в 2014 году. Эта трасса пройдет в обход крупных населенных пунктов Подмосковья на расстоянии 50-ти километров от МКАД.