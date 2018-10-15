В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля СКР
В понедельник, 15 октября, ДТП с участием автомобиля Следственного комитета России (СКР) случилось в центре Москвы.
Как рассказали «КП» очевидцы, авария произошла в Басманном районе столицы, а именно на пересечении улиц Радио и Бауманской. Там машина СКР столкнулась с автомобилем «Яндекс. Такси» на трамвайных путях.
В результате в районе происшествия образовалась пробка. Кроме того, было приостановлено движение трамваев.
Стоит отметить, что сведений о пострадавших пока не поступало. Между тем, судя по фотографиям, присланым в редакцию «Комсомольской правды» свидетелями аварии, автомобиль «Яндекс. Такси» получил серьезные повреждения.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне этого года из-за ДТП на востоке Москвы даже пришлось временно менять маршруты следования общественного транспорта. Тогда на Инвантеевской улице автобус врезался в трамвай.