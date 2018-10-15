Ученые предложили прогонять птиц от аэропортов «широко распахнутыми глазами»

15 Окт. 20:34 2018-10-15T20:34:38+03:00

Исследования показали, что именно такие картинки больше всего пугают пернатых. С 1990 по 2006 год в мире погибли 262 человека при столкновении самолетов с птицами

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Проблема столкновения самолетов с птицами стоит перед пилотами и аэропортами не первый год. С 1990 по 2006 года в мире погибли 262 человека из-за данных катастроф.

Исследователи из Франции заявляют, что решили данную проблему. Отпугивать птиц от аэропортов можно широко распахнутыми глазами. Изображение таких снимков вызывает у птиц ощущение столкновения с другой птицей и пернатые меняют траекторию полета.

Если размещать такие снимки на территории воздушной гавани, то птицы будут облетать местность стороной, а значит не будут попадать в двигатели самолетов на взлете и посадке, исследования были опубликованы в научном журнале PLoS One.

Ученые из Национального центра научных исследований Франции и Университета Ренн I сходятся во мнении, что неподвижные объекты, вроде пугал, не пугают птиц. А вот подвижные объекты птицы видят на большом расстоянии, но самолеты они не принимают за угрозу, поэтому не меняют траекторию полета.

Более 300 раз ученые показывали пернатым разные статические и движущиеся объекты и пришли к выводу, что активнее всего пернатые реагировали на приближающееся изображение, напоминающее широко открытые глаза. Размещение табло с таким изображением в аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи сократило за неделю число хищных птиц в зоне видимости включенных дисплеев в 2,8 раза. Кроме того, привыкания у пернатых так и не началось, сообщает газета «Известия».