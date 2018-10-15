Комиссия по расследованию аварии «Союза» рассматривает версию саботажа

15 Окт. 21:12 2018-10-15T21:12:32+03:00

Установлено, что в полете не сработал пирозамок на одном из боковых блоков ракеты

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В понедельник, 15 октября, появилась информация о том, что комиссия, занимающаяся расследованием аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», выяснила некоторые подробности случившегося ЧП. По некоторым данным, специалисты уже установили, что в полете не сработал пирозамок на одном из боковых блоков ракеты.

Почему так произошло, неизвестно. Однако, как рассказал журналистам источник в ракетно-космической отрасли, в настоящее время не исключена даже версия саботажа при подготовке ракеты к пуску. Между тем допускается и вариант, что предстартовые проверки просто неспособны выявить подобную неисправность.

«Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность <…>, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа», - сказал собеседник РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур. Однако вскоре после запуска стало известно об «аварии носителя».

В тот момент на борту корабля, направившегося к МКС, находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Обоим удалось выжить, так как система аварийного спасения корабля (САС) сработала штатно.