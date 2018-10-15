Названы цены на вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross

15 Окт. 21:41 2018-10-15T21:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

«АвтоВАЗ» представил свой новый вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross, продажи которого должны стартовать уже в этом году. При этом производитель назвал цену новинки.

Так, желающим приобрести новый хэтчбек придется заплатить от 729 900 до 888 900 рублей.

За 729 900 рублей будет предлагаться автомобиль в базовом исполнении (версия Classic). Стоит отметить, что стандартный хэтчбек будет доступен только с механической коробкой передач. При этом данная комплектация не предусматривает наличие кондиционера в салоне.

Зато в оснащение автомобиля входят две подушки безопасности, электростеклоподъемники передних дверей, регулировка руля по углу наклона и высоте, светодиодные ходовые огни, охранная сигнализация, система контроля устойчивости и помощник при старте на подъем и 17-дюймовые колесные диски, сообщается на сайте «АвтоВАЗа».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 октября «АвтоВАЗ» объявил о старте серийного производства автомобилей Lada Xray Cross. Отмечалось, что флагман семейства Xray, который впервые показали на московском автосалоне ММАС-2018, отличается повышенной проходимостью, брутальным стилем и новым уровнем комфорта.