2018-10-15T21:42:03+03:00
Авто

Названы цены на вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross

«АвтоВАЗ» озвучил цены и комплектации своей новинки
Дарья ИВАШКИНА
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Lada Xray CrossLada Xray CrossФото: производителя
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«АвтоВАЗ» представил свой новый вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross, продажи которого должны стартовать уже в этом году. При этом производитель назвал цену новинки.

Так, желающим приобрести новый хэтчбек придется заплатить от 729 900 до 888 900 рублей.

За 729 900 рублей будет предлагаться автомобиль в базовом исполнении (версия Classic). Стоит отметить, что стандартный хэтчбек будет доступен только с механической коробкой передач. При этом данная комплектация не предусматривает наличие кондиционера в салоне.

Зато в оснащение автомобиля входят две подушки безопасности, электростеклоподъемники передних дверей, регулировка руля по углу наклона и высоте, светодиодные ходовые огни, охранная сигнализация, система контроля устойчивости и помощник при старте на подъем и 17-дюймовые колесные диски, сообщается на сайте «АвтоВАЗа».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 октября «АвтоВАЗ» объявил о старте серийного производства автомобилей Lada Xray Cross. Отмечалось, что флагман семейства Xray, который впервые показали на московском автосалоне ММАС-2018, отличается повышенной проходимостью, брутальным стилем и новым уровнем комфорта.

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