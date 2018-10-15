Трамп похвастался поставками наступательного оружия на Украину

15 Окт. 21:56 2018-10-15T21:56:41+03:00

До сих пор в Вашингтоне и Киеве утверждали, что назалежная получает от американцев «оборонительное вооружение»

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Президент США Дональд Трамп похвастался, что гораздо активнее помогает Украине, чем его предшественник Барак Обама. При этом американский лидер заявил, что Вашингтон поставляет Киеву наступательное оружие. Стоит отметить, что до сих пор власти Соединенных Штатов и незалежной утверждали, что украинская армия получает от американцев лишь «оборонительное вооружение».

«Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки», - заявил хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре стало известно о готовности Вашингтона обсуждать с Киевом новые поставки вооружений. Как подчеркнул тогда спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер, для Соединенных Штатов это будет обычный бизнес, а незалежная таким образом будет усиливать свою оборонную возможность.