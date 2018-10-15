2018-10-15T21:56:41+03:00
В мире

Трамп похвастался поставками наступательного оружия на Украину

До сих пор в Вашингтоне и Киеве утверждали, что назалежная получает от американцев «оборонительное вооружение»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments25
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп похвастался, что гораздо активнее помогает Украине, чем его предшественник Барак Обама. При этом американский лидер заявил, что Вашингтон поставляет Киеву наступательное оружие. Стоит отметить, что до сих пор власти Соединенных Штатов и незалежной утверждали, что украинская армия получает от американцев лишь «оборонительное вооружение».

«Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки», - заявил хозяин Белого дома в интервью телеканалу CBS.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре стало известно о готовности Вашингтона обсуждать с Киевом новые поставки вооружений. Как подчеркнул тогда спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер, для Соединенных Штатов это будет обычный бизнес, а незалежная таким образом будет усиливать свою оборонную возможность.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это не арена для демонстрации военных возможностей»: Малайзия призвала остановить милитаризацию Южно-Китайского моря
Глава Apple потребовал от Bloomberg опровержения статьи о китайских шпионских чипах
"Барселона" победила "Севилью" 4:2 и вышла в лидеры чемпионата Испании
В Японии транспортный вертолет пролил 600 кг жидкого бетона
«Мы не должны этого делать»: сенатор Рэнд Пол раскритиковал выход США из Договора о РСМД
При тушении возгорания на заводе во Владикавказе погиб пожарный
Из-за взрывов на военных складах Украина потеряла 40% своих боеприпасов
Погода в Москве на 21 октября 2018 года: в столице будет прохладно и облачно
В США спустили на воду две новейшие атомные подлодки
Япония призвала Саудовскую Аравию всесторонне расследовать убийство журналиста Хашкаджи
Лионель Месси сломал руку и выбыл из строя на три недели
Кандидата в президенты Грузии задержали на «Фестивале легализации конопли» в Тбилиси
В Минобороны рассказали, сколько стоили танки Т-34 во время Великой Отечественной войны
«Ленин жив?»: Снимок спешащих в Мавзолей медиков озадачил интернет-пользователей
В Азовское море после ремонта вернется украинский пограничный сторожевой корабль «Донбасс»