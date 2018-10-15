15 Окт. 22:19 2018-10-15T22:20:00+03:00

В Москве 15 октября стало самым теплым за последние 25 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник температура воздуха в столице поднималась до +18,4 градуса

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Понедельник, 15 октября, в Москве стал самым теплым днем текущего месяца. Столбик термометра на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднимался до +18,4 градуса: такая температура была зафиксирована в 14:00 мск.

Однако абсолютный рекорд дня побить не удалось: 15 октября 1993 года было теплее - тогда воздух прогревался до +19,7 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Между тем, по прогнозам, вся эта неделя в Москве будет теплой. Поэтому в ближайшие дни возможны новые рекорды.

Отметим, солнечных дней этой осенью в мегаполисе было явно больше, чем дождливых и холодных. Более того, по мнению метеорологов, бабье лето в столице в текущем году может стать самым продолжительным за всю историю метеонаблюдений.