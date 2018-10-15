2018-10-15T22:20:00+03:00
Москва

В Москве 15 октября стало самым теплым за последние 25 лет

В понедельник температура воздуха в столице поднималась до +18,4 градуса
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В Москве 15 октября стало самым теплым за последние 25 летВ Москве 15 октября стало самым теплым за последние 25 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Понедельник, 15 октября, в Москве стал самым теплым днем текущего месяца. Столбик термометра на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднимался до +18,4 градуса: такая температура была зафиксирована в 14:00 мск.

Однако абсолютный рекорд дня побить не удалось: 15 октября 1993 года было теплее - тогда воздух прогревался до +19,7 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Между тем, по прогнозам, вся эта неделя в Москве будет теплой. Поэтому в ближайшие дни возможны новые рекорды.

Отметим, солнечных дней этой осенью в мегаполисе было явно больше, чем дождливых и холодных. Более того, по мнению метеорологов, бабье лето в столице в текущем году может стать самым продолжительным за всю историю метеонаблюдений.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это не арена для демонстрации военных возможностей»: Малайзия призвала остановить милитаризацию Южно-Китайского моря
Глава Apple потребовал от Bloomberg опровержения статьи о китайских шпионских чипах
"Барселона" победила "Севилью" 4:2 и вышла в лидеры чемпионата Испании
В Японии транспортный вертолет пролил 600 кг жидкого бетона
«Мы не должны этого делать»: сенатор Рэнд Пол раскритиковал выход США из Договора о РСМД
При тушении возгорания на заводе во Владикавказе погиб пожарный
Из-за взрывов на военных складах Украина потеряла 40% своих боеприпасов
Погода в Москве на 21 октября 2018 года: в столице будет прохладно и облачно
В США спустили на воду две новейшие атомные подлодки
Япония призвала Саудовскую Аравию всесторонне расследовать убийство журналиста Хашкаджи
Лионель Месси сломал руку и выбыл из строя на три недели
Кандидата в президенты Грузии задержали на «Фестивале легализации конопли» в Тбилиси
В Минобороны рассказали, сколько стоили танки Т-34 во время Великой Отечественной войны
«Ленин жив?»: Снимок спешащих в Мавзолей медиков озадачил интернет-пользователей
В Азовское море после ремонта вернется украинский пограничный сторожевой корабль «Донбасс»