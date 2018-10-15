Нетаньяху заявил, что ценит дружеские отношения с Путиным

15 Окт. 22:38 2018-10-15T22:38:45+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник, 15 октября, на открытии зимней сессии кнессета (парламента Израиля), заявил, что высоко ценит дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным

По словам политика, он поддерживает постоянную связь с главой нашего государства. Также Нетаньяху заметил, что эта связь «важна для безопасности Израиля». «Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение. Это позволяет нам справляться со сложнейшими вызовами в нашем регионе», - приводит слова председателя правительства еврейского государства его пресс-служба.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в октябре Нетаньяху объявил о том, что договорился с Путиным об очередной встрече. Как тогда отметил политик, решение провести переговоры было принято в ходе телефонной беседы.