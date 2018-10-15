Ярош объявил о выводе двух своих батальонов с передовой в Донбассе

15 Окт. 23:20 2018-10-15T23:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 15 октября, стало известно о выводе двух батальонов так называемой Украинской Добровольческой Армии (УДА) с передовой в Донбассе. Об этом сообщил лидер *«Правого сектора» (запрещенная в России украинская экстремистская националистическая организация) Дмитрий Ярош.

«Объявляю о том, что пятый и восьмой отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой», - заявил он изданию «Обозреватель».

«Но мы не выходим из войны», - добавил Ярош.

По его словам, сейчас главная задача УДА состоит в консолидации всех сил добровольческих батальонов в «единый ударный кулак». Он также отметил, что бывшие добровольцы «используются неэффективно». По мнению лидера радикальных украинских националистов, разрешить конфликт на юго-востоке страны мирным дипломатическим путем невозможно, и он ожидает наступления ВСУ.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, с начала июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, объявленное на время уборки урожая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перемирие в ДНР за неделю: три человека погибли, четверо ранены

Шокирующую статистику обнародовал Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике (подробности).