Саудовская Аравия готова официально объявить о смерти журналиста Хашкаджи

15 Окт. 23:42 2018-10-16T08:04:50+03:00

Предположительно, Джамаль Хашкаджи был убит на территории посольстве королевства в Стамбуле без ведома властей

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Саудовская Аравия готова официально признать гибель журналиста Джамаля Хашкаджи, пропавшего на территории посольства Эр-Рияда в Стамбуле, передает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Один из них уточняет, что доклад о смерти обозревателя газеты The Washington Post еще только разрабатывается, а по словам второго, Хашкаджи был убит без ведома властей, и преступники понесут наказание.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях в Саудовскую Аравию отправится госсекретарь США Майк Помпео, чтобы обсудить с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом таинственную пропажу саудовского оппозиционного журналиста, жившего в Соединенных Штатах.

Напомним, Джамаль Хашкаджи, пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить документы на брак.

Невесту Джамаля в здание не пустили, а через пять часов девушке сказали, что ее жених давно ушел. С тех пор Хашкаджи не выходит на связь. В Турецкой полиции предположили, что журналист был убит прямо в дипмиссии, однако Эр-Рияд заявил, что Хашкаджи исчез уже после того, как покинул консульство. Власти Саудовской Аравии сотрудничают с Турцией для прояснения обстоятельств случившегося.

Между тем, США и Великобритания уже готовятся ввести санкции против королевства..