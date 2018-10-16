Австралия по примеру США может признать Иерусалим столицей Израиля

16 Окт. 00:09 2018-10-16T00:09:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Австралия может официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство. О том, что такая возможность рассматривается, сообщил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху его австралийский коллега Скотт Моррисон во время телефонного разговора понедельник, 15 октября.

В обнародованном канцелярией главы правительства еврейского государства пресс-релизе отмечается, что Нетаньяху поблагодарил Моррисона за такую весть.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Дональд Трамп объявил, что «настало признать Иерусалим столицей Израиля» и перенести американское посольство в город, восточную часть которого считают своим палестинцы. Посольство США в Иерусалиме открылось 14 мая.

Пока вслед за Штатами свое посольство в Иерусалим перенесла только Гватемала, однако такой возможности не исключает и президент Чехии Милош Земан, поддержавший решение Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Трамп перенес американское посольство в Иерусалим

«Комсомолка» обсудила с бывшим послом России в Израиле и Турции Петром Стегнием, к чему готовиться на Ближнем Востоке и чем опасна дипломатия хамства и фейков (подробности).